Morte Commisso tre giorni di lutto tra New Jersey e New York | il programma per i funerali

La scomparsa di Rocco Commisso ha suscitato un forte dolore tra le comunità del New Jersey e di New York. Per onorare la memoria del presidente della Fiorentina, si svolgeranno tre giorni di lutto, accompagnati da un programma dedicato ai funerali. L’evento rappresenta un momento di commozione e rispetto, riflettendo l’importanza di Commisso nel mondo del calcio e nelle comunità di riferimento.

Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in Duomo

Il funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey. A Firenze, sarà celebrata una messa in Duomo in suo ricordo. Fiorentina e Mediacom hanno comunicato le modalità della cerimonia, che segna la perdita di una figura significativa nel mondo dello sport e degli affari.

Morte di Commisso: Fiorentina col lutto giocherà regolarmente a Bologna. In campo tutte le squadre viola

La Fiorentina ha confermato che la squadra giocherà regolarmente la partita contro il Bologna, prevista per domani alle 15 allo stadio Dall’Ara. La decisione è stata comunicata dalla società, in segno di rispetto e continuità, dopo la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso. In campo saranno tutte le squadre viola, mantenendo il programma stabilito nonostante il lutto.

