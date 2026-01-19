Morte Commisso tre giorni di lutto tra New Jersey e New York | il programma per i funerali
La scomparsa di Rocco Commisso ha suscitato un forte dolore tra le comunità del New Jersey e di New York. Per onorare la memoria del presidente della Fiorentina, si svolgeranno tre giorni di lutto, accompagnati da un programma dedicato ai funerali. L’evento rappresenta un momento di commozione e rispetto, riflettendo l’importanza di Commisso nel mondo del calcio e nelle comunità di riferimento.
Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in Duomo
Il funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey. A Firenze, sarà celebrata una messa in Duomo in suo ricordo. Fiorentina e Mediacom hanno comunicato le modalità della cerimonia, che segna la perdita di una figura significativa nel mondo dello sport e degli affari.
Morte di Commisso: Fiorentina col lutto giocherà regolarmente a Bologna. In campo tutte le squadre viola
La Fiorentina ha confermato che la squadra giocherà regolarmente la partita contro il Bologna, prevista per domani alle 15 allo stadio Dall’Ara. La decisione è stata comunicata dalla società, in segno di rispetto e continuità, dopo la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso. In campo saranno tutte le squadre viola, mantenendo il programma stabilito nonostante il lutto.
Morte Commisso, la Figc annuncia un minuto di silenzio per tutte le gare del fine settimana! - Morte Commisso – La Figc annuncia che sarà osservato un minuto di silenzio per tutte le gare in programma nel weekend Nella scorse notte è arrivata la triste notizia riguardante la scomparsa di Rocco ... milannews24.com
DOPO LA MORTE DI COMMISSO: JOE APPIO (UOMO OMBRA) A REPUBBLICA: "FIORENTINA RESTA IN FAMIGLIA!" Rocco ci ha lasciati, ma il suo fedelissimo Joe Appio rassicura: Viola a moglie Catherine, Joseph, Marisa e team (Stephan-Parat - facebook.com facebook
Fiorentina, con la morte di Rocco Commisso si potrebbero aprire dei nuovi scenari: il futuro è nelle mani della moglie Catherine e del figlio Joseph x.com
