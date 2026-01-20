Caso Orlandi la telefonata-choc tra Carnazza e Accetti | Ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…

Un’intercettazione telefonica tra Carnazza e Accetti ha rivelato dettagli che potrebbero influenzare significativamente le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La conversazione, ricca di contenuti controversi, emerge come un elemento di rilievo per la Commissione parlamentare d’inchiesta. La trascrizione potrebbe aprire nuovi scenari e sollevare interrogativi sulla gestione delle indagini e sui rapporti tra i soggetti coinvolti.

È un’ intercettazione telefonica destinata a pesare come un macigno sui lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La conversazione, datata 4 aprile 1997, coinvolge Marco Accetti, fotografo romano finito anni dopo sotto indagine, e la sua convivente di allora, Ornella Carnazza, nel pieno di una separazione segnata da tensioni e accuse reciproche per l’affidamento della figlia. La telefonata è violenta, carica di urla e sovrapposizioni di voce. A un certo punto, nel tentativo di zittire l’uomo, la donna cala l’asso: «Comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

