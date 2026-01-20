Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela | la Commissione Orlandi convoca Accetti e Carnazza per quell’intercettazione del 1997

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha convocato Marco Accetti e Ornella Carnazza, in relazione all’intercettazione del 1997. La loro testimonianza sarà utile per approfondire le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, fornendo elementi di chiarimento su fatti e circostanze ancora oscuri.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori ha convocato il fotografo Marco Accetti e la sua ex compagna Ornella Carnazza. I due sono protagonisti di una intercettazione telefonica risalente al 1997 – quattordici anni dopo il doppio sequestro di persona – in cui la donna minaccia di rivelare il coinvolgimento dell’uomo nel caso Orlandi. Nel 2013 Accetti – oggi settantenne – si autoaccusò del doppio sequestro ma – nonostante diversi riscontri avvalorassero tale ipotesi – fu ritenuto dagli inquirenti non credibile. Il 4 aprile del 1997, durante un litigio al telefono, Carnazza mette in guardia Accetti: “Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza. 🔗 Leggi su Tpi.it

