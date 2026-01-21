Coca Puma al Monk Roma

A causa del sold out di sabato 24 gennaio, Coca Puma si esibirà anche domenica 25 gennaio al Monk Roma. L'evento offre l'opportunità di ascoltare dal vivo il loro sound, confermando l'interesse del pubblico. La seconda data permetterà agli appassionati di partecipare e godere della performance in un'atmosfera intima e accogliente.

Dato l'evento sold out di sabato 24 gennaio, Coca Puma sarà in concerto al Monk Roma anche domenica 25 gennaio. Il “Concerto Presto” si terrà alle 19, con apertura sala alle 18,30 e possibilità di entrare al Monk dalle 18, con cucina e bar. Eterea e magnetica, usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo.Una passione radicata per la musica brasiliana e una più recente scoperta della musica elettronica si fondono nelle sue performance da dj e nell’interesse verso la relazione fra suono e immagine.Appuntamento al Monk, con biglietti acquistabili online a partire dai 15 euro.🔗 Leggi su Romatoday.it

