Alla scoperta della nuova club culture | sperimentazioni e ricerca di dischi sconosciuti Il racconto di Rossella Essence Coca Puma e Eternal Love

La dj e producer Rossella Essence, la cantautrice Coca Puma e il duo milanese Eternal Love sono tra gli artisti scelti (insieme a Willie Peyote, Mecna e Mara Sattei) per la seconda edizione italiana di Jameson Distilled Sounds. Il format, ideato dal brand di whiskey irlandese Jameson, ha l’obiettivo di creare esperienze musicali unendo performance dal vivo e talk di approfondimento e confronto culturale. Archiviata la prima data di Palermo, il progetto tocca ora il nostro Paese con altri quattro appuntamenti a Bologna, Milano, Roma e Napoli, fino a maggio 2026. Rossella Essence, Coca Puma ed Eternal Love calcheranno i palchi di queste città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alla scoperta della nuova club culture: sperimentazioni e ricerca di dischi sconosciuti. Il racconto di Rossella Essence, Coca Puma e Eternal Love

