Claudio Carlomagno sta confessando in corso l’interrogatorio di garanzia per il femminicidio di Federica Torzullo

È in corso a Civitavecchia l’interrogatorio di garanzia di Claudio Agostino Carlomagno, sospettato del femminicidio di Federica Torzullo. Il procedimento, condotto dal procuratore capo Alberto Liguori, mira a chiarire gli elementi a carico dell’indagato e a valutare la convalida del fermo. L’attenzione si concentra sulle testimonianze e sui dettagli emersi nel corso delle prime fasi dell’indagine.

È in corso la convalida del fermo di Claudio Agostino Carlomagno, alla presenza del procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. Secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo starebbe rendendo piena confessione. Carlomagno è accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo e dell’occultamento del cadavere ad Anguillara Sabazia. È attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia. Dall’autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L’uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente, ma al momento l’arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

