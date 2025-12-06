Cinque Terre 250 figure sulla collina si accende il presepe di Manarola gratis Via dell’Amore
Dal 7 dicembre l’edizione numero 64 della straordinaria creazione di Mario Andreoli, tutto è realizzato con materiale riciclato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Sabato 13 Dicembre: Anello di Manarola e il suo Presepe Luminoso Escursione Guidata con semplice percorso ad anello nel Parco Nazionale delle Cinque Terre a Manarola, per scoprire un paesaggio unico al mondo impreziosito dalla magia grande presep - facebook.com Vai su Facebook
Cinque Terre, il 7 dicembre si riaccende tra i vigneti il presepe luminoso di Manarola - in occasione dell’accensione sarà possibile raggiungere Manarola da Riomaggiore percorrendo la Via dell’Amore, aperta gratuitamente. Si legge su travelquotidiano.com
Manarola accende il Presepe Luminoso delle Cinque Terre - Manarola si prepara ad accendere il suo Presepe Luminoso, uno dei gesti più attesi dell’inverno nelle Cinque Terre. Lo riporta ansa.it
Presepe magico a Manarola. Domenica l’accensione: "Un simbolo di identità" - Pecunia: "Un patrimonio collettivo di creatività e memoria per tutte le 5 Terre". Secondo msn.com
