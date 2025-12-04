Nordio | In Ue ha vinto l’Italia l’abuso d’ufficio non sarà obbligatorio Antoci M5s | Falso il reato va reintrodotto

Carlo Nordio accusa Giuseppe Conte di diffondere fake news: “L’ abuso d’ufficio è stato stralciato dalla direttiva europea anticorruzione “. Dal Movimento 5 stelle gli rispondono l’opposto: “Dimostra confusione giuridica, l’Italia è rimasta isolata”. Ognuno tira l’acqua al proprio mulino sull’accordo raggiunto martedì dal trilogo – il tavolo informale tra Parlamento, Commissione e Consiglio Ue – che ora dovrà essere ratificato da un voto dell’Eurocamera. La proposta di direttiva, elaborata dopo lo scandalo Qatargate, era rimasta bloccata a lungo per le resistenze dell’Italia, che voleva evitare a tutti i costi la reintroduzione del reato di abuso d’ufficio cancellato dalla legge Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “In Ue ha vinto l’Italia, l’abuso d’ufficio non sarà obbligatorio”. Antoci (M5s): “Falso, il reato va reintrodotto”

Argomenti simili trattati di recente

Partita e Girone vinto ad una giornata dal termine. I ragazzi di Mister Simone Nordio fanno paura! Complimenti a tutto lo staff e i nostri campioni!! Infernotto - ASD PancalieriCastagnole 0-4 Celacu Genoni Giacó Grella Come on guys!!! Forza ASD Panc - facebook.com Vai su Facebook

Dall’Ue schiaffo a Nordio, Italia dovrà reintrodurre il reato d’abuso d’ufficio: la direttiva anticorruzione - Nella nuova direttiva anticorruzione, su cui oggi è stato raggiunto un accordo in Europa tra Consiglio e Parlamento Ue, è previsto il reato di 'esercizio ... Secondo fanpage.it

Cosa ha detto il ministro Nordio su Garlasco e perché sono ripartite le polemiche - Ospite al Salone della Giustizia a Roma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla vicenda e ha parlato ... Segnala ilgiorno.it

Nordio: 'Referendum sulla giustizia nella prima metà di marzo' - Di conseguenza" il referendum costituzionale sulla giustizia "secondo i nostri calcolo dovrebbe essere nella prima metà di marzo". Segnala ansa.it