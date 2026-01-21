Ciclone Harry Bova Marina già al lavoro per ripartire con i primi interventi di ripristino

A Bova Marina, il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni significativi alle infrastrutture e al lungomare. Le autorità stanno già avviando interventi di ripristino per garantire la sicurezza e riprendere le attività quotidiane. La comunità si mobilita per affrontare questa fase di ricostruzione, con attenzione alla tutela del territorio e alla prevenzione di futuri eventi simili.

Il sindaco Zirilli si rivolge ai cittadini attraverso un post social esprimendo profonda gratitudine per la preziosa collaborazione: "Insieme supereremo questo momento difficile" Il ciclone Harry ha colpito duramente il territorio di Bova Marina, causando ingenti danni al lungomare e ad alcune infrastrutture comunali. Momenti complessi che hanno messo alla prova la resilienza della comunità, ma che hanno anche mostrato il volto solidale e responsabile dei cittadini. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine, la protezione civile, i volontari Prociv Delia e L.A.Do.S., i dipendenti comunali e la prefettura di Reggio Calabria, per il costante supporto e coordinamento istituzionale in questa delicata fase.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ciclone Harry, danni anche alle spiagge di Eraclea e Bovo Marina: pineta decimata dal mareLe recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno intensificato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina.

VIDEO | Ciclone Harry, Trantino: "Ricostruiremo il lungomare riadattando i progetti già esistenti"Dopo il passaggio del ciclone Harry, Trentino annuncia la ricostruzione del lungomare, rielaborando i progetti già esistenti.

Il ciclone Harry lascia devastazione lungo la costa ionica reggina – FOTOREGGIO CALABRIA Nel secondo giorno di allerta rossa, la fascia ionica reggina continua a fare i conti con la furia del ciclone Harry. Onde altissime, venti fino a 122 km/h e piogge torrenziali hanno p ... corrieredellacalabria.it

Scuole chiuse per il ciclone Harry mercoledì 21 gennaio: dalla Sicilia a Sardegna, Calabria e Campania, l'elenco dei comuniScuole chiuse in vari comuni del Sud Italia a causa del maltempo domani mercoledì 21 gennaio 2026. Una decisione presa dai sindaci a causa dell'arrivo sul territorio del ciclone ... leggo.it

Il ciclone Harry ha messo alla prova la nostra terra. Tra vento e tempesta non abbiamo perso ciò che conta davvero: il coraggio, la solidarietà, l’orgoglio di essere calabresi. Ci rialzeremo. Sempre #lacnews24 #CicloneHarry #StormHarry #Calabria #alle - facebook.com facebook

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com