Il Tar boccia la Città 30 scontro centrodestra-Pd La rivincita del primo multato | Ci ho rimesso io Misura assurda

Il Tar ha annullato la misura della Città 30 a Bologna, ritenendola illegittima. La decisione segue il contenzioso tra centrodestra e centrosinistra, con il primo schieramento che aveva ricevuto multe e si era opposto alla restrizione. La Città 30, avviata nel gennaio 2024, aveva suscitato discussioni sulla sua efficacia e sulla sua legittimità, ora confermata dall’ordinanza del tribunale amministrativo.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Era il 15 gennaio del 2024 quando partì ufficialmente la Città 30, dando il via ai controlli (e alle contravvenzioni). In quella gelida giornata che avviava la rivoluzione dell'andamento lento, Sergio Baldazzi, orefice, venne pizzicato 'correre' oltre i nuovi limiti. Fu lui il primo multato della storia della Città 30, reo di aver spinto l'acceleratore fino ai 39 chilometri orari. Uno sforamento "assurdo", venne bollato dall'interessato, sostenuto dai tanti contrari alla Cttà 30. Risentito a distanza di due anni, Baldazzi non ha perso il buonumore: "La Città 30? Ne porto ancora le conseguenze (ride).

