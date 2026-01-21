Chivu commenta il momento dell'Inter dopo il terzo ko consecutivo in Champions League. L’allenatore sottolinea il valore dell’Arsenal, evidenziando che il confronto non riguarda il budget, ma le prestazioni sul campo. Riguardo alle ultime sconfitte, il tecnico esprime rammarico per le partite contro Liverpool e Atletico, ritenute meritate di più. La squadra si prepara con attenzione alle prossime sfide, inclusi eventuali playoff.

La terza sconfitta consecutiva in Champions è pesante, allontana l'Inter dalla qualificazione diretta agli ottavi e rischia di pregiudicare il cammino europeo dei nerazzurri. Ma non tutto è da buttare, almeno secondo Chivu. "Sono stati più forti per velocità, tecnica, intensità, seconde palle - analizza l'allenatore interista -. Noi abbiamo fatto una buona prestazione sul primo tempo, avremmo anche potuto segnare il vantaggio sull'1-1 e gli episodi cambiano le partite. Poi siamo stati sfortunati. Nel secondo tempo l'Arsenal ha alzato il livello dell'umiltà perché nel primo tempo erano stati un po' presuntuosi, e anche le sostituzioni hanno inciso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "L'Arsenal fa impressione. Ma non parliamo di budget... Playoff? Nel caso saremo pronti"

Chivu, niente paura dell’Arsenal: “Sono forti, ma noi saremo la nostra miglior versione”Chivu si prepara alla sfida contro l’Arsenal, riconoscendone la forza senza paura.

Inter-Arsenal, Chivu nel prepartita: “Arsenal competitivo. Giocheremo a viso aperto”Cristian Chivu ha commentato prima della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, sottolineando la forza dell’avversario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal, Chivu: Loro tra i più forti, ma sappiamo come affrontare queste partite; Chivu: Arsenal completo, ma anche loro devono preoccuparsi di noi; Inter-Arsenal, Chivu: L'Arsenal è la squadra più forte in Europa assieme al Bayern, si può battere solo con personalità e curando i dettagli; Inter, Chivu: Con l'Arsenal non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?.

PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire DimarcoPagelle Inter-Arsenal: voti, top e flop del big match Champions da Barella ad Acerbi passando per Saka e Pio Esposito ... calciomercato.it

Inter, Chivu: Se avessimo giocato un mese fa con Atletico e Liverpool non avremmo perso. A destra ci è mancato qualcosaLe parole di Chivu al termine di Inter-Arsenal. Alla fine di Inter-Arsenal, Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la partita, valida per la sett ... msn.com

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Arsenal Chivu "rispolvera" Acerbi e Sucic dal 1' a discapito di Bisseck e Mkhitaryan. In attacco torna la Thu-La. #Inter #InterDipendenza #Formazione #UCL #InterArsenal - facebook.com facebook

#Chivu a Sky: " #Inter e #Arsenal due squadre forti. Conterà la voglia di essere dominanti" x.com