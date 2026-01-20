Inter-Arsenal Chivu nel prepartita | Arsenal competitivo Giocheremo a viso aperto

Cristian Chivu ha commentato prima della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, sottolineando la forza dell’avversario. Secondo l’ex calciatore, l’Arsenal è una delle squadre più competitive d’Europa, grazie agli investimenti effettuati. La sfida si preannuncia equilibrata, con l’Inter pronta a giocare a viso aperto. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di confermare il proprio valore nel torneo.

Cristian Chivu ha parlato nel pre match della sfida di Champions League contro l’ Arsenal: “ È una delle squadre più forti d’Europa: hanno investito molto e sono molto competitivi. Quest’anno, sono primi della Champions League e leader della Premier League. Sono una squadra molto completa. Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “ Conta la responsabilità, l’atteggiamento della squadra, la voglia di essere dominanti. La serenità ma la voglia di vincere. Si gioca sulla qualità, gli errori: due squadre forti vogliono vincere “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Arsenal: c’è un recupero dall’infermeria per Cristian ChivuL’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, proseguendo il lavoro in vista dell’incontro.

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: le decisioni di ChivuLe formazioni ufficiali di Inter-Arsenal: le scelte di Chivu per il big match di Champions League che mette in palio punti cruciali ... spaziointer.it

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEMartín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea ... sport.sky.it

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Arsenal (Sky): 3-5-2 Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro - facebook.com facebook

Inter verso l’Arsenal. Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Lautaro. @SkySport @APaventi x.com