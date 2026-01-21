Chivu a Sky | L’Arsenal mi ha stupito in un aspetto Noi fuori dalle prime 8? C’è rammarico ma…

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal in Champions League. Durante un’intervista a Sky, ha sottolineato un aspetto che lo ha colpito della squadra inglese, esprimendo anche un certo rammarico per la posizione in classifica, con la possibilità di uscire dalle prime otto. Le sue parole offrono uno sguardo sulla situazione attuale e sulle riflessioni del tecnico nerazzurro.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro l'Arsenal. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Arsenal, il tecnico nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così la sconfitta arrivata nel 7° turno della League Phase della Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. COSA E' MANCATO? – « Sono stati più forti per intensità, per tecnica in velocità, per occupazione del campo, nelle seconde palle. Noi abbiamo provato a restare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione, nel primo tempo, sull'1 a 1, potevamo anche segnare.

Chivu a Sky: «Risultati di Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi, oggi non sarà facile. Ecco cosa mi aspetto dai miei giocatori»Prima del match contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato le recenti prestazioni di Milan e Napoli, sottolineando l’importanza di concentrarsi su se stessi.

L'Inter cade contro l'Arsenal in Champions, ora è fuori dalle prime ottoL'Inter è uscita dalla corsa agli ottavi di Champions League dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal, conclusa 3-1.

Chivu a Sky Sport : Premier campionato top per intensità, noi non siamo ancora abituati a certe partiteUna partita giocata con onore, ma alla fine valsa una nuova sconfitta: l’Inter cade anche per mano dell’Arsenal e scivola ancora nella classifica di Champions League, con le prime otto ... fcinternews.it

