Chivu a Sky | Risultati di Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi oggi non sarà facile Ecco cosa mi aspetto dai miei giocatori

Prima del match contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato le recenti prestazioni di Milan e Napoli, sottolineando l’importanza di concentrarsi su se stessi. Con un occhio alle sfide imminenti, Chivu ha condiviso le sue aspettative per i suoi giocatori e l’atteggiamento necessario per affrontare la partita.

© Internews24.com - Chivu a Sky: «Risultati di Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi, oggi non sarà facile. Ecco cosa mi aspetto dai miei giocatori» Inter News 24 L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d'inizio del match contro il Genoa in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato così la partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. QUANTO CARICA SAPERE IL RISULTATO DELLE ALTRE? – « Noi dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, perché il Genoa è in un buon momento, ha l'atteggiamento giusto e tanta energia, giocano in casa.

Maicon: “È davvero emozionante vedere Chivu seduto sulla panchina dell’Inter. Da calciatore ha scritto pagine importanti della storia del club e mi auguro che possa ottenere risultati altrettanto brillanti anche nel ruolo di allenatore.” - facebook.com facebook

Chivu: "Dobbiamo andare con serenità. Siamo consapevoli del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo. La realtà del campo è diversa da quello che viene raccontato. Noi dobbiamo sempre mettere il meglio di quello che si ha quel giorno. A volte bisogna x.com