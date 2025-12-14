Chivu a Sky | Risultati di Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi oggi non sarà facile Ecco cosa mi aspetto dai miei giocatori

Prima del match contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato le recenti prestazioni di Milan e Napoli, sottolineando l’importanza di concentrarsi su se stessi. Con un occhio alle sfide imminenti, Chivu ha condiviso le sue aspettative per i suoi giocatori e l’atteggiamento necessario per affrontare la partita.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Genoa in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato così la partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. QUANTO CARICA SAPERE IL RISULTATO DELLE ALTRE? – « Noi dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo esser pronti a giocare una partita che non sarà semplice, perché il Genoa è in un buon momento, ha l’atteggiamento giusto e tanta energia, giocano in casa. Internews24.com

