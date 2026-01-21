L'Inter è uscita dalla corsa agli ottavi di Champions League dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal, conclusa 3-1. La squadra di Milano ha avuto difficoltà a contrastare l’avversario, che ha dominato soprattutto nella prima metà del match, consolidando così la propria serie di vittorie. Con questa sconfitta, l’Inter si trova fuori dalla zona qualificazione, interrompendo un percorso che avrebbe potuto avvicinarla agli ottavi di finale.

AGI - All'Inter non riesce l'impresa, che l'avrebbe avvicinata agli ottavi di finale di Champions. A San Siro, nella penultima giornata della prima fase, esulta solo l' Arsenal, che indirizza il match nella prima mezz'ora e lo chiude nel finale, vincendo 3-1 e conquistando il settimo successo in altrettanti incontri. Si comincia con Chivu che sorprende scegliendo Acerbi, schierato al centro della difesa con Akanji nel ruolo di braccetto destro, e che scommette su Sucic. Panchina iniziale per Bisseck e Mkhitaryan, e anche l'Arsenal fa turnover: fuori inizialmente Gabriel, Ødegaard, Martinelli, Rice, Havertz e Gyökeres. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter cade contro l'Arsenal in Champions, ora è fuori dalle prime otto

