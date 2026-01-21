Chiara Ferragni è tornata | dopo il proscioglimento è il nuovo volto della campagna Guess Ma piovono commenti negativi

Chiara Ferragni torna a essere protagonista di una campagna pubblicitaria, questa volta per Guess, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro Gate. La sua presenza suscita commenti contrastanti sui social, mentre l'influencer continua a mantenere un ruolo attivo nel mondo delle collaborazioni. La sua presenza nel settore pubblicitario rimane al centro di discussioni pubbliche, riflettendo le complesse dinamiche tra notorietà, opinioni e attività professionali.

Fresca della chiusura del Pandoro Gate Chiara Ferragni sta continuando ad avere collaborazioni. Stavolta posa per la nuova campagna pubblicitaria di Guess. «È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione », ha dichiarato Ferragni in una nota, «questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature».🔗 Leggi su Open.online

Il caso Chiara Ferragni, creiamo idoli dal nulla, li veneriamo e al primo passo falso godiamo nel vederli crollare Il commento del direttore @claudiovelardi x.com