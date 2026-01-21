Chiara Ferragni torna a collaborare con Guess dopo il proscioglimento nel caso del pandoro-gate. La influencer e imprenditrice digitale si prepara a lanciare la sua prima campagna, segnando un nuovo passo nel suo percorso professionale. Un ritorno che sottolinea la volontà di ripartire con impegno e sobrietà, consolidando la sua presenza nel mondo della moda e del digitale.

«Iniziamo questo nuovo capitolo con una grande novità: sono il nuovo volto di Guess per la campagna Primavera 2026» si legge sul suo account insieme ai dovuti ringraziamenti a Paul Marciano, Co-Fondatore e Chief Creative Officer di Guess?, Inc., che, in merito a questa scelta, ha detto: «Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione, e questo spirito emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni riparte da Guess: ecco la prima campagna dopo il proscioglimento

