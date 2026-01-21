Chiara Ferragni è stata annunciata come nuova testimonial della campagna Primavera-Estate 2026 di Guess, a pochi giorni dal proscioglimento nel procedimento legato al Pandoro Gate. Questa scelta sottolinea il suo ruolo nel mondo della moda e del digitale, rafforzando la collaborazione con il marchio internazionale. L’annuncio rappresenta un passo importante nella sua carriera, confermando la sua presenza come figura influente nel settore della moda.

Chiara Ferragni è stata scelta come testimonial della campagna Primavera-Estate 2026 di Guess. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla conclusione del procedimento legato al Pandoro Gate, chiuso con il proscioglimento dell’imprenditrice digitale. Per l’imprenditrice si tratta di un ritorno al marchio statunitense a distanza di quasi 13 anni dalla prima collaborazione. «Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: è il nuovo volto di Guess

Chiara Ferragni riparte da Guess: ecco la prima campagna dopo il proscioglimentoChiara Ferragni torna a collaborare con Guess dopo il proscioglimento nel caso del pandoro-gate.

Chiara Ferragni torna protagonista: è il nuovo volto di GUESSChiara Ferragni è stata scelta da GUESS? come volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Una parola VELOCE sul processo Ferragni: perché sì, peggio di così non poteva finire! Ormai lo saprete tutti: proprio in questi giorni doveva tenersi il processo a Chiara Ferragni per lo scandalo del pandoro. Ma poi è successo qualcosa che mi ha fatto letteral - facebook.com facebook