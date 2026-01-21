Sean e Anthony Souza, figliocci di Valentino Garavani, sono protagonisti di una storia che va oltre il mondo della moda. La loro vicenda personale, legata all’eredità e ai rapporti familiari, svela aspetti meno noti della vita del celebre stilista. In questo approfondimento, si analizzano i legami e le sfide che caratterizzano questa famiglia, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso su un aspetto spesso nascosto della loro storia.

Non solo gli abiti, i successi e le sfilate: con la morte di Valentino Garavani riemerge anche la trama più privata della sua vita, fatta di legami costruiti nel tempo e di affetti che hanno superato i confini della parentela tradizionale. Al centro di questa dimensione familiare allargata compaiono Sean e Anthony Souza, fratelli quarantenni brasiliani, indicati da più fonti come i “figliocci” dello stilista e possibili destinatari di una parte della sua eredità. Chi sono Sean e Anthony Souza. Sean e Anthony Souza sono i figli di Carlos “Cacá” Souza, brasiliano, storico responsabile delle relazioni pubbliche della maison Valentino e a lungo compagno dello stilista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi sono Sean e Anthony Souza, i figliocci di Valentino: la loro storia e il rebus dell’eredità

