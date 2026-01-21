Sean e Anthony Souza sono i figli adottivi di Valentino Garavani, riconosciuti come parte della sua famiglia. La notizia della presenza della salma dello stilista presso la sede della Fondazione Pm23 segna un momento di commozione e memoria, mentre si svolge la camera ardente in suo onore. Un ricordo sincero di una figura iconica della moda italiana.

La salma di Valentino Garavani è arrivata nella sede della Fondazione Pm23, dove in queste ore si sta svolgendo la camera ardente in ricordo dello stilista. Tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l’inseparabile Giancarlo Giammetti e i figliocci di Garavani, i fratelli Sean e Anthony Sax. La bandiera tricolore è a mezz’asta e la boutique in piazza di Spagna ha le vetrine coperte di nero con la citazione in bianco “I love beauty, it’s not my fault” (non è colpa mia se amo la bellezza). La loro presenza accanto al feretro dello stilista non è una novità dell’ultima ora. I due, infatti, sono cresciuti protetti dal carisma del Maestro, entrando a far parte della sua famiglia dopo che il padre, Carlos Cacá Souza, aveva concluso la sua storica relazione sentimentale con Valentino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sean e Anthony Souza, chi sono i figli del cuore di Valentino Garavani

Sean e Anthony Souza: i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di ValentinoSean e Anthony Souza sono due cittadini brasiliani di circa quarant'anni, figli di Carlos “Cacá” Souza, ex collaboratore e figura di rilievo nel team di Valentino Garavani.

Chi sono Sean e Anthony Sax, i figliocci di Valentino, e l’unica donna che lo fece innamorare: Marilù ToloSean e Anthony Sax sono i figliocci di Valentino, artisti e figure di spicco nel mondo della moda e dell’arte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sean e Anthony Souza: i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di Valentino; L’eredità Valentino alla tribù degli affetti: il nipote Oscar Garavani, Giancarlo Giammetti, Carlos Souza e i fratelli Sax; Media, due brasiliani tra i possibili eredi di Valentino; Case, feste, quadri e amori di Valentino Garavani da Voghera.

Chi sono Sean e Anthony Sax, tutto sui figliocci dello stilista ValentinoSean e Anthony Sax pur non essendo parenti di sangue, hanno avuto un legame profondo con Valentino, che li considerava alla stregua di figli. donnaglamour.it

Chi sono Sean e Anthony Sax: età, carriera e vita privata dei figliocci di ValentinoDopo la scomparsa di Valentino Garavani, l’attenzione si è concentrata non solo sulla sua eredità artistica, ma anche sulle persone che hanno fatto parte ... ilsipontino.net

Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono, parla dell’eredità dei Beatles! In una recente intervista, il musicista e produttore ha spiegato quanto sia importante per lui preservare la memoria e l’impatto dei Beatles, così come la musica e i messaggi - facebook.com facebook