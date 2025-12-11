Chi sono la moglie e figli di Fabrizio Bentivoglio e cosa fanno nella vita

Fabrizio Bentivoglio, noto attore italiano, è sposato con Silvia Pippia, conosciuta professionista nel settore. La coppia, unita dal 2012, ha costruito una famiglia con tre figli: Vera, Federico e Matteo. Questo articolo esplora la vita privata di Bentivoglio e i ruoli della moglie e dei figli, offrendo uno sguardo sulla loro quotidianità e i loro percorsi.

La moglie di Fabrizio Bentivoglio è Silvia Pippia: la coppia è convolata a nozze nel 2012 ed ha avuto tre figli Vera, Federico e Matteo. Chi è la moglie di Fabrizio Bentivoglio. Stasera l'attore sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, a partire dalle 21:40 su Canale 5. Conclusasi la relazione con Flavia Vento, l'artista sul set de L'Amore Ritorna conosce la collega Silvia Pippia nel 2004. I due allacciano un'intensa e solida amicizia, trasformatasi in una storia d'amore suggellata con le nozze nel 2012. Prima di approdare sul grande schermo, la donna nata nel 1976 ha un passato nel mondo dello sport, conquistando diversi trofei da sciatrice.

