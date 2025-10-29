Chi sono la moglie e i figli di Fabio Cannavaro e cosa fanno nella vita?

Daniela Arenoso è la moglie di Fabio Cannavaro dal 1996. La coppia ha allargato ha tre figli: Christian nato nel 1999, seguito da Martina (2001) ed Andrea. Stasera l'allenatore dell' Uzbekistan sarà ospite a This Is Me in onda. dalle 21:40 su Canale 5.L 'ex difensore campione del Mondo 2006 e la Arenoso si conoscono da ragazzini quando frequentavano la stessa scuola. Daniela aveva notato Fabio alla guida di una vespa e poco dopo è stata lei a fare il primo passo durante una festa. Al termine della serata. il calciatore si era proposto di riaccompagnarla: da quel momento i due non si sono più separati.

