chi era andrea lorini il bodybuilder di chiari trovato morto nel letto dalla madre

È stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre. Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto a 48 anni, stroncato da un malore improvviso mentre dormiva. L’uomo era andato a letto e non si è più svegliato. Non verrà eseguita l’ autopsia. La notizia ha colpito la comunità di Chiari, dove Lorini ha vissuto per molti anni. Padre di due figli, Gaia ed Edoardo, era noto soprattutto per il suo passato sportivo. Chi era Andrea Lorini. Appassionato di bodybuilding, aveva raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale: nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani IFBB a Roma nella categoria 90 chilogrammi, piazzandosi terzo anche nell’edizione del 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

