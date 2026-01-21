È morto improvvisamente Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, all’età di 48 anni. La madre lo ha ritrovato senza vita nel suo letto, a causa di un malore improvviso avvenuto durante il sonno. La notizia ha colpito la comunità locale, lasciando un vuoto tra familiari e amici.

È stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre. Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto a 48 anni, stroncato da un malore improvviso mentre dormiva. L’uomo era andato a letto e non si è più svegliato. Non verrà eseguita l’ autopsia. La notizia ha colpito la comunità di Chiari, dove Lorini ha vissuto per molti anni. Padre di due figli, Gaia ed Edoardo, era noto soprattutto per il suo passato sportivo. Appassionato di bodybuilding, aveva raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale: nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani IFBB a Roma nella categoria 90 chilogrammi, piazzandosi terzo anche nell’edizione del 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ad Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari: aveva 48 anni. La madre lo ha trovato morto nel letto

È morto Andrea Lorini, il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre. Stroncato da un maloreÈ deceduto Andrea Lorini, ex campione e bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, all’età di 48 anni.

Morto a 48 anni Andrea Lorini: l’ex campione di bodybuilding stroncato da un malore improvvisoÈ venuto a mancare Andrea Lorini, ex campione di bodybuilding di 48 anni, originario di Chiari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bassa: news e approfondimenti; Chiari, stroncato da un malore nel sonno: addio ad Andrea Lorini.

Chiari, stroncato da un malore nel sonno: addio ad Andrea LoriniEx bodybuilder e coach amatissimo, si è spento improvvisamente a 48 anni. Lascia due figli e una comunità in lutto. I funerali giovedì 22 gennaio alle 15 nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita. quibrescia.it

Addio ad Andrea Laurenza, storico commerciante di Marcianise. Domani pomeriggio i funerali al Duomo - facebook.com facebook