Chi è Lutnick il segretario Usa fischiato alla cena dei miliardari

Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti, è stato oggetto di fischi e contestazioni durante una cena esclusiva organizzata da Blackrock. L’evento, presieduto dal CEO Larry Fink, ha visto reazioni rumorose da parte dei presenti dopo un breve intervento di Lutnick. Questa situazione evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti che circondano le figure di rilievo nel settore finanziario e politico.

Roma, 21 gennaio 2026 – I fischi e le contestazioni durante la cena esclusiva, ospitata ieri sera da Blackrock e presieduta dal presidente del colosso finanziario Larry Fink, non devono aver fatto perdere l’appetito al segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick, destinatario –come riporta il Financial Times – della reazione rumorosa dei presenti dopo un discorso di appena tre minuti. Ma chi è il ‘falco dei dazi’ di Trump e perché le sue parole hanno scatenato la reazione dei presenti? Trump a Davos in ritardo, tra minacce Groenlandia e tensioni con Ue Howard Williams Lutnick, 63 anni, imprenditore e dirigente d'azienda statunitense, è nato a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Davos, caos alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio UsaDurante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse.

Bufera sul segretario al Commercio Usa Lutnick. E Lagarde lascia la cenaDurante il World Economic Forum di Davos, si sono registrati momenti di tensione, tra cui una contestazione durante una cena ufficiale e l’assenza di Christine Lagarde, che ha lasciato l’evento.

