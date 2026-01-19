Nayra Garibo moglie di Sarcina contro Clizia Incorvaia | 7 anni di tormento e falsità Sei un insulto all' onestà intellettuale

Nayra Garibo, moglie di Sarcina, si è pronunciata contro Clizia Incorvaia, accusandola di aver causato sette anni di tormento e di aver diffuso falsità, definendola un insulto all’onestà intellettuale. Clizia Incorvaia, ospite di Verissimo, ha recentemente affrontato il proscioglimento dall’accusa di trattamento illecito di dati personali, riguardante la pubblicazione di immagini della figlia senza consenso.

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti. Su Instagram, Garibo ha espresso il suo punto di vista, chiedendo se Incorvaia si rendesse conto della delicatezza della situazione. La vicenda mette in luce tensioni e sentimenti nascosti tra le parti coinvolte, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Chi è Nayra Garibo, la moglie di Francesco Sarcina

Nayra Garibo, modella messicana, è nota come moglie di Francesco Sarcina dei Le Vibrazioni. Dopo una precedente relazione con Clizia Incorvaia, Nayra ha iniziato una nuova fase di vita con Sarcina, condividendo momenti di intimità e stabilità. La loro storia rappresenta un percorso di crescita personale e di consolidamento di un legame che ha saputo superare le sfide del passato.

