Chi è Marina la misteriosa moglie di Sigfrido Ranucci e cosa fa nella vita

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigfrido Ranucci  ha conosciuto sua moglie Marina quando aveva 21 anni e lei 17. Stava girando in moto nella zona del Gianicolo di Roma e la vide seduta su una panchina: scattò subito il  colpo di fulmine. Da allora la coppia non si è mai separata e ha costruito una splendida famiglia. I due sono convolati a nozze nel 1995. Il loro primogenito è arrivato nel 1999 e alla sua nascita  Marina  ha deciso di dedicarsi del tutto alla famiglia, lasciando la professione di ragioniera. I figli della coppia si chiamano  Giordano, Michela  ed  Emanuele. Chi sono i figli di Sigfrido Ranucci. Ranucci ha più volte condiviso sui social il suo affetto e la sua ammirazione per la figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 marina la misteriosa moglie di sigfrido ranucci e cosa fa nella vita

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Marina, la misteriosa moglie di Sigfrido Ranucci e cosa fa nella vita

Scopri altri approfondimenti

La morte di Celeste Pin diventa un giallo, la moglie rivela: “Turbato da una misteriosa telefonata” - La moglie di Celeste Pin rompe il silenzio e racconta gli ultimi giorni dell’ex calciatore: “È cambiato dopo una misteriosa telefonata”. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Marina Misteriosa Moglie