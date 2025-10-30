Chi è Marina la misteriosa moglie di Sigfrido Ranucci e cosa fa nella vita

Sigfrido Ranucci ha conosciuto sua moglie Marina quando aveva 21 anni e lei 17. Stava girando in moto nella zona del Gianicolo di Roma e la vide seduta su una panchina: scattò subito il colpo di fulmine. Da allora la coppia non si è mai separata e ha costruito una splendida famiglia. I due sono convolati a nozze nel 1995. Il loro primogenito è arrivato nel 1999 e alla sua nascita Marina ha deciso di dedicarsi del tutto alla famiglia, lasciando la professione di ragioniera. I figli della coppia si chiamano Giordano, Michela ed Emanuele. Chi sono i figli di Sigfrido Ranucci. Ranucci ha più volte condiviso sui social il suo affetto e la sua ammirazione per la figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

