Francesco Bechis, giornalista romano, è noto per la sua carriera nel settore dell’informazione e per essere figlio d’arte. Dopo la relazione con Cesare Cremonini, la conduttrice Giorgia Cardinaletti ha recentemente ritrovato l’amore con lui. La sua presenza nel mondo mediatico e il suo rapporto con la giornalista sono al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo discreto sulla sua vita privata e professionale.

Dopo la storia con Cesare Cremonini, la conduttrice del TG1 ha ritrovato l’amore. Ecco chi è il giornalista romano Una. Dopo la storia con Cesare Cremonini, la conduttrice del TG1 ha ritrovato l’amore. Ecco chi è il giornalista romano A dicembre erano solo voci. Oggi, invece, non ci sono più dubbi: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis stanno insieme. Dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini, Giorgia sembra aver trovato qualcuno che la capisce davvero. Non è il solito flirt di giornale, questo ha un senso. Li hanno visti insieme al compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti e figlio d’arte

Giornalista, figlio d’arte e otto anni più giovane: chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia CardinalettiGiorgia Cardinaletti ha trovato un nuovo compagno: Francesco Bechis, giornalista romano nato nel 1995.

Chi è Francesco Bechis, il nuovo (giovane) fidanzato di Giorgia CardinalettiFrancesco Bechis, giovane professionista, è ora ufficialmente il nuovo compagno di Giorgia Cardinaletti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Chi è Francesco Bechis, il nuovo (giovane) fidanzato di Giorgia Cardinaletti; Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono fidanzati. La prima foto insieme; Giorgia Cardinaletti ufficializza con Francesco Bechis | FOTO; Giorgia Cardinaletti ufficializza con Francesco Bechis | FOTO.

Chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti: età, carriera e vita privata del giornalistaLa conferma è arrivata nelle ultime settimane e ha subito acceso la curiosità del pubblico: Giorgia Cardinaletti ha un nuovo amore, e il suo nome è ... ilsipontino.net

Chi è Francesco Bechis, il nuovo (giovane) fidanzato di Giorgia CardinalettiA dicembre erano solo indiscrezioni, ma ora non ci sono più dubbi: Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti sono una coppia. Lei, volto di punta del TG1, ha così ritrovato l'amore dopo la chiusura ... today.it

«La frequentazione tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sarebbe iniziata la scorsa estate, ma la relazione è cresciuta con il passare dei mesi. » Non si tratta più di voci: adesso è certo che la giornalista del TG1 abbia trovato un nuovo compagno dopo la - facebook.com facebook