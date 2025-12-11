Giornalista figlio d’arte e otto anni più giovane | chi è Francesco Bechis il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti ha trovato un nuovo compagno: Francesco Bechis, giornalista romano nato nel 1995. Figlio d’arte, con madre Monica Mondo e padre Franco Bechis, è al centro dell’attenzione per la sua relazione con la giornalista. Questa scoperta aggiunge un nuovo capitolo alla vita privata della Cardinaletti, nota professionista del settore.

Giorgia Cardinaletti ha un nuovo amore: Francesco Bechis. Romano, classe 1995 e figlio d’arte sia da parte di mamma – Monica Mondo, volto storico di Tv2000 – sia dal lato di papà Franco, direttore di Open.online. Attualmente Francesco è un giornalista de Il Messaggero, posizione raggiunta anche grazie alla laurea e al master conseguiti presso la Luiss. Oltre al lato universitario c’è quello lavorativo: junior fellow della Fondazione De Gasperi e per sei anni anni firma di “Formiche.net”, sito per il quale Francesco ha scritto di politica e sicurezza. Proprio quest’ultima esperienza gli è valsa una chiamata a Il Messaggero, testata giornalistica di cui è entrato a far parte nel 2022 come cronista parlamentare e di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornalista, figlio d’arte e otto anni più giovane: chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

