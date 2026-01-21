Chi è Edoardo Stoppa il marito di Juliana Moreira | Lui non aveva intenzione di fidanzarsi

Edoardo Stoppa, noto giornalista e inviato televisivo, è il marito di Juliana Moreira. I due si sono sposati nel 2017, dopo un lungo percorso di convivenza iniziato circa dieci anni prima. Sono genitori di due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. La loro relazione rappresenta un esempio di stabilità e intimità, lontana da clamori e sensazionalismi.

Il marito di Juliana Moreira è Edoardo Stoppa: i due sono convolati a nozze nel 2017, dopo dieci anni insieme e sono genitori di Lua Sophie e Sol Gabriel. Oggi la showgirl sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Il volto tv ha iniziato la storia l’ex inviato di Striscia La Notizia nel 2007, due anni dopo la fine della storia con l’ex Giuseppe Zega per il quale si era trasferita in Italia. La relazione inizia con il freno a mano come avevano raccontato in diverse occasioni. Nello specifico in un precedente intervento nel talk condotto da Caterina Balivo aveva dichiarato che i primi tempi entrambi non avevano intenzioni di avviare una vera e propria storia: “Lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo, intendevo procedere con calma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

