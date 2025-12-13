Chi è l’ex marito di Eva Henger Riccardo Schicchi e il mistero sulla figlia Mercedesz | Non è lui il padre stavo con lui ma era un altro

Eva Henger ha avuto una relazione con Riccardo Schicchi negli anni ’90, periodo in cui lui era un noto fotografo glamour. La loro storia ha suscitato molte curiosità, soprattutto riguardo alla paternità della figlia Mercedesz, poiché Eva ha rivelato che il padre biologico non è Riccardo. Questo articolo esplora il passato e i misteri legati alla loro storia.

Eva Henger egli anni ’90 entra in contatto con Riccardo Schicchi, all’epoca fotografo glamour che la porta sulle pagine di Playmen mentre consolida la sua attività di indossatrice in Europa dell’Est ma anche in Italia, Germania e Austria. Nel 1991 Eva Henger dà alla luce la primogenita Mercedesz, che solo dopo anni si rivelerà essere il frutto di un amore passeggero ma che Schicchi ha sempre considerato sua figlia e riconosciuto legalmente. Nei primi anni ’90 si trasferisce in Italia e grazie a Schicchi inizia ad esibirsi in night club e locali di lapdance. Sposa Riccardo Schicchi nel 1994, un anno dopo il suo esordio nel cinema a luci rosse; nel 1995 nasce il secondogenito Riccardo Jr. Metropolitanmagazine.it «È stato un dolore che non avevo mai provato prima. » Così Ambra Orfei si apre per la prima volta in televisione sulla perdita del marito, durante la nuova puntata di Verissimo in onda sabato 13 dicembre 2025 su Canale 5. Silvia Toffanin torna a guidare il dop - facebook.com facebook © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Eva Henger, Riccardo Schicchi e il mistero sulla figlia Mercedesz: “Non è lui il padre, stavo con lui, ma era un altro”