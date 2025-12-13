Chi è l’ex marito di Eva Henger Riccardo Schicchi e il mistero sulla figlia Mercedesz | Non è lui il padre stavo con lui ma era un altro

Eva Henger ha avuto una relazione con Riccardo Schicchi negli anni ’90, periodo in cui lui era un noto fotografo glamour. La loro storia ha suscitato molte curiosità, soprattutto riguardo alla paternità della figlia Mercedesz, poiché Eva ha rivelato che il padre biologico non è Riccardo. Questo articolo esplora il passato e i misteri legati alla loro storia.

Eva Henger  egli anni ’90 entra in contatto con  Riccardo Schicchi, all’epoca fotografo glamour che la porta sulle pagine di  Playmen  mentre consolida la sua attività di indossatrice in Europa dell’Est ma anche in Italia, Germania e Austria. Nel 1991 Eva Henger dà alla luce la  primogenita Mercedesz, che solo dopo anni si rivelerà essere il frutto di un amore passeggero ma che Schicchi ha sempre considerato sua figlia e  riconosciuto legalmente. Nei primi anni ’90 si trasferisce in Italia e grazie a Schicchi inizia ad esibirsi in night club e locali di lapdance. Sposa Riccardo Schicchi nel 1994, un anno dopo il suo esordio nel cinema a luci rosse;  nel 1995 nasce il secondogenito Riccardo Jr. Metropolitanmagazine.it

