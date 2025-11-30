Mattia Balardi, meglio conosciuto come Mr. Rain è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991. Il suo pseudonimo, Mr. Rain, deriva dalla sua abitudine di scrivere canzoni durante i giorni di pioggia, quando trova ispirazione per le sue liriche toccanti e malinconiche. La sua carriera ha conosciuto momenti di grande visibilità, consacrata con l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2023, dove ha conquistato il terzo posto con la sua canzone “Supereroi”. Nel 2024 Mr. Rain torna sul palco dell’Ariston con un brano dal titolo “Due altalene”. Ma il suo legame con canzoni e melodie va oltre i riflettori, essendo cresciuto in una famiglia dove l’amore per la musica era palpabile fin dalla sua infanzia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Juliana Ghidini, chi è la fidanzata di Mr. Rain