Un inno all’inverno sul Lago di Como | il calendario delle Festività al Ceccato Garden Bar
Il Ceccato Garden Bar accoglie la stagione invernale con un calendario ricco di appuntamenti che uniscono gusto, convivialità ed eleganza affacciata sul Lago di Como. Da novembre fino ai primi giorni del nuovo anno, una serie di eventi pensati per celebrare il piacere della tavola e l’incanto del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scopri altri approfondimenti
Autunno-Inverno con stile. Natale con eleganza. Le giornate si accorciano, ma la moda si accende di luce Tessuti caldi, colori avvolgenti, dettagli che fanno innamorare La nuova collezione MAX&Co. è un inno alla femminilità moderna — sofistic - facebook.com Vai su Facebook
Bufera improvvisa sul lago di Como a Ferragosto, barche ribaltate e alberi spezzati: soccorse 19 persone - Lecco, 15 agosto 2025 – Barche ribaltate, alberi delle vele spezzati, imbarcazioni alla deriva in mezzo al lago di Como, trascinare dal vento o dalla corrente. Riporta ilgiorno.it
Trovato il corpo dell’uomo annegato nel lago di Como per salvare i figli - È stato trovato dopo giorni di ricerche il corpo di Sergio Corsano, il 55enne turista tedesco che lunedì 26 agosto si era lanciato nelle acque del versante lecchese del lago di Como per soccorrere i ... Si legge su tg24.sky.it
Chanel, ode all'Italia: sfila sul lago di Como la collezione Cruise 2025/26 - Dopo le grandi destinazioni internazionali – Dubai, Havana, Singapore, New York e Seoul, per citarne alcune - Come scrive vanityfair.it