Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026. Al termine del primo tempo, il Napoli è in vantaggio 1-0 grazie a un gol di McTominay, dopo l'espulsione di Delaney. Resta aggiornato per tutte le novità e gli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Partita che cambia dopo il rosso di Delaney, McTominay di testa porta avanti i partenopei in una partita davvero complicata. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo, Copenaghen-Napoli 0-1. 47? Vergara di testa va vicino al raddoppio. 45? Ci saranno quattro minuti di recupero. 43? Goooooooooooooooooool, McTominay, ancora lui di testa trova il gol, Copenaghen-Napoli 0-1. 41? Subito un cambio per il Copenaghen fuori Dadason, dentro Hatzidiakos. 39? Cambia la partita per il Napoli che può attaccare liberamente. 37? Rosso per Delaney, Copenaghen in dieci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Copenaghen-Napoli 0-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo!La sfida tra Atalanta e Chelsea, valida per la Champions League, si conclude il primo tempo con il punteggio di 0-1.

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Vergara sfiora il paloSegui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Copenaghen e Napoli, terminata 0-0.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LAUTARO e BONNY firmano la rimonta, espulso CALHANOGLU: Monaco-Inter 1-2 | Amichevole | DAZN

Argomenti discussi: Champions League, Copenaghen-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Copenaghen-Napoli: dove vederla (Sky, Prime) in tv e streaming, orario e probabili formazioni; Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; LIVE Copenaghen-Napoli, dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni e biglietti.

Live Copenaghen-Napoli 0-1, finisce il primo tempo: azzurri in vantaggio con McTominayCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0 Champions 2025/2026: Achouri fermato da GutierrezChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Copenaghen-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

CHAMPIONS LEAGUE | In campo Copenaghen-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

CHAMPIONS LEAGUE | In campo Copenaghen-Napoli. Segui la DIRETTA #ANSA x.com