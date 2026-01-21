Il Napoli ottiene un pareggio a Copenaghen, chiudendo 1-1 nella settima giornata della fase a gironi della Champions League. La squadra di Conte non sfrutta l’opportunità di ottenere i tre punti, rimanendo in corsa nel torneo. La partita ha visto un equilibrio tra le due formazioni, con i partenopei che non sono riusciti a capitalizzare un uomo in più nel corso del match.

Il Napoli non va oltre il pareggio in Danimarca. La formazione di Conte chiude sull’1-1 in casa del Copenaghen nel match valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League. I partenopei non riescono a sfruttare la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Delaney nel primo tempo (35?). McTominay sblocca il risultato quattro minuti dopo, ma nella ripresa Laon trova il pareggio ribattendo in rete dopo il rigore parato da Milinkovic (72?). In classifica Napoli e Copenaghen salgono a quota 8, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona eliminazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, il Napoli non sfrutta l’uomo in più: a Copenaghen finisce 1-1

LIVE Copenaghen-Napoli 0-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

Diretta gol Champions League: Inter Arsenal 1-3, Copenaghen Napoli 1-1Segui in tempo reale i risultati della settima giornata di Champions League: Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canali; Napoli, doppia tegola: Matteo Politano e Amir Rrahmani saltano Copenhagen e Juventus. Conte ha gli uomini contati.

Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibiliLa squadra di Conte pareggia a Copenaghen: ora il destino non è più nelle mani degli azzurri. La sconfitta contro l'Arsenal complica le cose per Chivu ... corrieredellosport.it

Champions League, Copenaghen-Napoli 1-1: a Conte non basta il solito McTominay, con i danesi in 10Larsson risponde al vantaggio dello scozzese, nonostante il rigore parato da Milinkovic-Savic: Delaney espulso al 35’ ... msn.com

Champions: Inter-Arsenal 1-3 e Copenhagen-Napoli 1-1Serata difficile per le italiane. Obiettivo ottavi per #Inter e #Atalanta; playoff per Juventus e Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-champions-league - facebook.com facebook

L'Inter cade ancora in questo girone unico di Champions League #ChampionsLeague #Inter x.com