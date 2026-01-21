Nel match di Champions, il Napoli pareggia 1-1 a Copenaghen, con i danesi rimasti in dieci uomini al 35’. L'Inter invece perde in casa 1-3 contro l'Arsenal. Risultati che influenzeranno la fase a gironi, evidenziando l'importanza di ogni punto in questa competizione.

COPENAGHEN – Un’occasione persa che rischia di costare cara. Il Napoli in emergenza non riesce a battere un Copenaghen rimasto in 10 uomini al 35'. Al Parken Stadium finisce 1-1 un match che complica e non poco il cammino in Champions League degli uomini di Antonio Conte, che salgono a 8 punti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona eliminazione, in attesa delle partite di domani e dell’ultimo turno di mercoledì prossimo contro il Chelsea al ‘Maradona’. Non basta la rete di McTominay ad un Napoli che si presenta in Danimarca incerottato e con le fasce ridisegnate: Spinazzola trasloca a destra per far spazio a Gutierrez sul binario opposto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Napoli pareggia a Copenaghen (1-1) con i danesi rimasti in dieci. Inter battuta in casa (1-3) dall’Arsenal

Pronostici di oggi 20 gennaio: torna la Champions League con Inter – Arsenal e Copenaghen – Napoli

Diretta gol Champions League: Inter Arsenal 1-3, Copenaghen Napoli 1-1

