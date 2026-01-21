Diretta gol Champions League | Inter Arsenal 1-3 Copenaghen Napoli 1-1

Segui in tempo reale i risultati della settima giornata di Champions League: Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1. Qui troverai sintesi, cronaca e tabellini di tutte le partite, aggiornati costantemente. Resta informato con Calcionews24 per le ultime notizie e i dettagli delle gare, garantendo un quadro completo degli incontri di questa fase della competizione europea.

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League: Inter Arsenal 1-3, Copenaghen Napoli 1-1 Diretta gol Champions League LIVE: Inter Arsenal 1-1, Copenaghen Napoli 0-0Segui in tempo reale i risultati della settima giornata di Champions League, con aggiornamenti su Inter-Arsenal 1-1 e Copenaghen-Napoli 0-0. Diretta gol Champions League LIVE: Inter Arsenal 1-2, Copenaghen Napoli 0-1Segui in tempo reale i principali aggiornamenti della settima giornata di Champions League. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. INTER-ARSENAL // COPENHAGEN-NAPOLI DIRETTA GOL CHAMPIONS LIVE REACTION, COMMENTO TELECRONACA Argomenti discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League: pronostici, migliori scommesse e quote del 7° turno; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro; Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime. Champions League, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1. I risultati LIVEAl via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Arteta che punta alla vittoria per staccare matematicamente il pass per gli ottavi. I partenopei ... tg24.sky.it Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net Champions: dopo 45' inter-Arsenal 1-2 e Copenhagen-Napoli 0-1 Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/mar - facebook.com facebook #Inter-Arsenal diretta Champions League: segui il big match di San Siro LIVE x.com

