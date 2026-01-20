Pronostici di oggi 20 gennaio | torna la Champions League con Inter – Arsenal e Copenaghen – Napoli

Ecco i pronostici di oggi, 20 gennaio, incentrati sulla ripresa della Champions League. Inter e Napoli affrontano incontri chiave con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi, evitando i spareggi. La sfida tra Copenaghen e Napoli e quella tra Inter e Arsenal rappresentano momenti decisivi per il cammino delle squadre italiane in questa fase della competizione. Un’analisi obiettiva delle partite in programma per orientare le scelte di scommessa e previsione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 gennaio. Inter e Napoli tornano in Champions con qualcosa di importante da conquistare: un posto tra le prime 8, che evitano i playoff, per la squadra di Chivu e uno tra le prime 24, per quella di Conte che dunque è a rischio esclusione. In campo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Inter-Arsenal, Copenaghen-Napoli, Atalanta-Athletic: 7ª Champions Sky 20-21 GennaioLe squadre italiane scendono in campo nella fase a gironi della UEFA Champions League, con incontri decisivi tra martedì e mercoledì.

FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la fase a gironi della Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Pronostici del 20 gennaio 2026: Champions League con Napoli e Inter - Martedì 20 gennaio si giocano le gare valide per la settima giornata della fase campionato di Champions League.

