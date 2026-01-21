Champions League stasera in campo Juventus e Atalanta | presentazione e probabili formazioni

Stasera alle 21.00 si disputano due incontri di Champions League con squadre italiane: la Juventus affronta il Benfica di Mourinho, mentre l'Atalanta gioca in casa contro l’Athletic Bilbao. Di seguito, una presentazione delle partite e delle probabili formazioni, offrendo un quadro aggiornato e obiettivo delle sfide in programma.

Dopo la doppia delusione di ieri sera per Inter e Napoli, stasera alle 21.00 altre due italiane scendono in campo in Champions League. La Juventus di Spalletti sfida il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta affronterà i baschi dell’Athletic Bilbao. Ecco le scelte dei due tecnici. La Juventus si prepara al match casalingo contro il Benfica. Luciano Spalletti incrocerà nuovamente José Mourinho, in un testa a testa che più volte si è materializzato in Serie A. La Juve ha nove punti in classifica e ha necessità di vincere per garantirsi quantomeno un posto ai playoff e non correre rischi. Situazione non migliore per i portoghesi che però hanno 6 punti e sono, di fatto, all’ultima occasione per avere una chance di qualificazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

