Champions League stasera in campo Inter e Napoli | presentazione e probabili formazioni

Stasera si disputa la settima giornata della fase a gironi della Champions League. A San Siro, l'Inter sfiderà l’Arsenal, mentre il Napoli sarà in trasferta contro il Copenaghen. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la qualificazione. Di seguito, una breve presentazione delle partite e le probabili formazioni.

Torna la Champions con la settima giornata della League phase: stasera alle 21.00 il Napoli incontrerà il Copenaghen fuori casa, a San Siro invece l'inter affronterà l'Arsenal di Arteta Torna la magia della Champions con la settima giornata della League Phase. Stasera in campo il Napoli a Copenaghen e l’Inter in casa contro l’Arsenal. Ecco le probabili scelte adottate dai tecnici. l’Inter di Chivu scende in campo a San Siro per il big match contro l’Arsenal di Arteta. Un testa a testa tra i primi della classe in Serie A e in Premier League, due squadre diverse ma anche simili per la capacità di imporre il proprio gioco e dominare sugli avversari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

