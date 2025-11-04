Quarta giornata Champions League 2025 2026 | calendario ufficiale dove vederla e probabili formazioni Napoli Juventus Inter Atalanta

La League Phase di Champions arriva a metà percorso: la quarta giornata si gioca martedì 4 e mercoledì 5 novembre 2025. Le italiane cercano punti pesanti: Napoli ed Eintracht Frankfurt aprono il turno alle 18:45; Juventus–Sporting è in prima serata; Inter–Kairat Almaty è il big match del mercoledì su Prime Video; Marsiglia–Atalanta chiude il pacchetto italiano su SkyNow. In chiaro su TV8: Manchester City–Borussia Dortmund. Indice. Calendario quarta giornata Champions League 20252026 – martedì 4 novembre (orari CET). Calendario quarta giornata Champions League 20252026 – mercoledì 5 novembre (orari CET). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Quarta giornata Champions League 2025/2026: calendario ufficiale, dove vederla e probabili formazioni (Napoli, Juventus, Inter, Atalanta)

