Oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si disputa Atalanta–Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della fase a gironi della Champions League. La sfida si svolge con l’obiettivo di consolidare le posizioni in classifica. Di seguito orario, probabili formazioni e modalità di visione in tv, per seguire l’incontro in modo informato.

Reduce da quattro risultati utili consecutivi – sette nelle ultime otto partite – l ‘Atalanta nella serata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, ospita per la settima giornata della fase campionato della Champions League l’ Athletic Bilbao. L’orario del match e la situazione in classifica delle due squadre. Si gioca alle 21 alla alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea è determinata a conquistare una vittoria che probabilmente blinderebbe il suo posto tra le prime otto della fase campionato, portandola dunque direttamente agli ottavi. I baschi, a quota 5, inseguono invece un posto nei playoff. Un’altra notte europea ci aspetta? #UCL is? in Bergamo?? #AtalantaAthletic #GoAtalantaGo??? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, oggi Atalanta–Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv

Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederlaOggi, mercoledì 21 gennaio, l’Atalanta torna in campo in Champions League affrontando l’Athletic Bilbao alla New Balance Arena di Bergamo.

Leggi anche: Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Atalanta-Athletic e Juventus-Benfica di oggi in Champions League; Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canali; Atalanta-Athletic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canaliJuventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao sono le partite di Champions che le italiane giocano oggi alle 21. Bianconeri in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video, bergamaschi su Sky e NOW. fanpage.it

Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions LeagueI bergamaschi ricevono gli spagnoli nel settimo turno della fase campionato della massima competizione europea ... tuttosport.com

2013/14 Cristiano Ronaldo in the Champions League...simply unplayable x.com

Il cammino in #Champions League del #Napoli si è molto complicato per via del pareggio contro il Copenaghen. Cosa serve agli azzurri per accedere al prossimo turno. - facebook.com facebook