Champions oggi Atalanta-Athletic Bilbao | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, mercoledì 21 gennaio, l’Atalanta torna in campo in Champions League affrontando l’Athletic Bilbao alla New Balance Arena di Bergamo. La partita si svolge nella settima giornata della fase a gironi. Ecco orario, probabili formazioni e indicazioni su come seguire l’incontro, in un contesto di informazione chiara e precisa.
(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Athletic Bilbao alla new Balance Arena di Bergamo nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Palladino ha collezionato fin qui 13 punti e va a caccia di punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi. I baschi, fermi a quota 5, inseguono invece un posto nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
