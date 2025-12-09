Atalanta-Chelsea oggi in Champions League | orario probabili formazioni precedenti e dove vederla in tv

L’ Atalanta questa sera ospita il Chelsea. Il match, valido per la sesta giornata di Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Raffaele Palladino, allenatore dei nerazzurri, ha davanti un avversario di grande valore: quinto in classifica in Premier League con 25 punti e settimo in Champions con 10 punti. A brillare è soprattutto l’ultima partita vinta in casa contro il Barcellona con un sonoro 3-0. Il tecnico Enzo Maresca stasera può contare su calciatori di grande qualità come Estêvão, Garnacho, Caicedo e Fernandez mentre non ci sarà Cole Palmer, n°10 e stella dei Blues. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

Atalanta-Chelsea in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Si gioca alle 21, con diretta tv, in chiaro e in streaming su Sky Sport e NOW. Si legge su fanpage.it