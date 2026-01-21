Champions League l’Inter si avvicina ai playoff tra insidie francesi e rivincite | le possibili avversarie nel cammino europeo

La Champions League si avvicina alla fase decisiva, e l’Inter si prepara ad affrontare un percorso complesso tra sfide francesi e rivincite. Le prossime partite definiranno la qualificazione, con possibili avversarie che renderanno il cammino nerazzurro ancora più impegnativo. Analisi delle sfide in vista e delle squadre candidate a ostacolare la corsa dei nerazzurri verso i playoff.

Inter News 24 Champions League, il cammino dei nerazzurri verso la fase finale si preannuncia tortuoso secondo le ultime proiezioni statistiche. Il percorso europeo dei primi classificati in Italia si complica. Dopo la recente sconfitta interna, il club di Viale della Liberazione sembra ormai destinato a dover affrontare il turno preliminare per accedere agli ottavi di finale. Secondo le analisi elaborate da Football Meet Data, i nerazzurri sono quasi certi di dover disputare il doppio confronto dei playoff, un passaggio obbligato che aumenterà il carico di impegni stagionali per la rosa a disposizione.

