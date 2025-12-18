Juventus Women ottava nel League Stage di Champions League | le possibili avversarie delle bianconere ai playoff
La Juventus Women si prepara alla sfida dei playoff di Champions League, dopo aver concluso l’ultima fase in ottava posizione. Ora, l’attenzione si sposta sulle avversarie che le attenderanno in questa fase cruciale. Un percorso ricco di emozioni e sfide che potrà determinare il futuro europeo delle bianconere, pronte a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia internazionale.
di Mauro Munno Juventus Women ha concluso in ottava posizione la League Stage di Champions League: ecco le possibili avversarie delle bianconere ai playoff. Si spegne con un pizzico di amarezza la notte di gala dell’Allianz Stadium. Nell’ultimo turno del girone unico di UEFA Women’s Champions League, la Juventus Women esce sconfitta di misura dal confronto con il Manchester United. Davanti agli oltre 6.000 spettatori e allo stato maggiore del club — presenti in tribuna il Presidente Ferrero, l’AD Comolli e l’allenatore della maschile Spalletti — le bianconere cedono per 1-0, incassando un risultato che definisce la griglia finale della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
