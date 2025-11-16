Italia ai playoff Mondiali | le possibili avversarie tra semifinale e eventuale finale Tutte le insidie

per la Nazionale di Gattuso. L'Italia si prepara per i playoff del Mondiale 2026, ritrovandosi per la terza volta consecutiva a dover affrontare questo percorso tortuoso. Il quadro delle possibili semifinaliste si sta delineando, con Svezia, Irlanda del Nord e Romania quasi certe, mentre l'ultimo posto è conteso tra Galles e Macedonia del Nord. Il sorteggio di giovedì a Zurigo definirà il cammino degli Azzurri, che, grazie al ranking, saranno testa di serie e giocheranno in casa la semifinale.

