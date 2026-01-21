Cerveteri scuole | il Comune restituisce piazza Pagliuca a Due Casette ma il preside si oppone

Il Comune di Cerveteri ha annunciato la restituzione della piazza Pagliuca a Due Casette, dopo sopralluoghi e valutazioni sugli spazi delle strutture scolastiche. Il sindaco Gubetti e l’assessore Vignaroli hanno confermato che, a seguito di un’analisi approfondita, l’area può essere nuovamente destinata alle attività dei bambini. Tuttavia, il preside della scuola ha espresso opposizione a questa decisione.

Cerveteri, 21 gennaio 2026 – Nella giornata del 20 gennaio è stata emanata una nota del Sindaco Gubetti dove si dichiara che insieme all' Assessore alla pubblica Istruzione, Vignaroli, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi delle strutture scolastiche del territorio, quindi afferma l' assessore: " Da un' analisi puntuale di tutti i plessi scolastici e dell' utilizzo degli spazi, il plesso di piazza Nazzareno Pagliuca torna ai bambini di Due Casette ". Le parole di sindaco e assessore. Il sindaco prosegue: "Una riorganizzazione importante degli edifici scolastici dell'intero territorio comunale di Cerveteri, finalizzata a garantire un percorso didattico migliore in ambienti idonei per bambini, docenti, personale scolastico e famiglie.

