Rischio accorpamento scuole Il Comune si oppone | Una scelta che penalizza territorio e giovani

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, e l’assessore all’istruzione, Gabriele Tomei, hanno scritto alla Regione per esprimere forte contrarietà al piano di dimensionamento scolastico che prevede l’accorpamento di alcuni istituti superiori viareggini. La proposta regionale, che nasce dalla necessità di razionalizzare l’offerta formativa in base al numero degli iscritti, rischia però di compromettere l’identità e la qualità educativa di scuole storiche, radicate sul territorio. "Non si può ridurre la scuola a una mera questione numerica – dicono sindaco e assessore –. Gli istituti scolastici sono presidi di cultura, formazione e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio accorpamento scuole. Il Comune si oppone: "Una scelta che penalizza territorio e giovani"

