Stranieri e falsi certificati di residenza in pizzeria | Istanze incomplete non legate al locale

A Pavia sono stati scoperti circa 150 certificati di residenza rilasciati senza documentazione completa, collegati a richieste di stranieri e falsi certificati di residenza in pizzeria. Le istanze risultavano incomplete e non associate correttamente ai locali interessati, rendendo inefficaci i controlli di polizia. La vicenda evidenzia le criticità nelle procedure di rilascio e verifica dei documenti ufficiali, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla regolarità delle attestazioni rilasciate.

Pavia, 20 gennaio 2026 – Avevano fatto scalpore quei circa 150 certificati di residenza rilasciati dal medesimo funzionario del Comune di Pavia privi della necessaria documentazione e per i quali, di conseguenza, non erano scattate le normali verifiche da parte degli agenti di polizia locale. pavia - comune - palazzo mezzabarba - foto torres Ieri sera, nel corso de l Consiglio comunale, Nicola Niutta (Fratelli d'Italia) ha chiesto spiegazioni che l' amministrazione ha provato a dare smentendo che tutte quelle persone risultino anagraficamente residenti in una pizzeria. "Non essendo qualificabili come indirizzo ad uso abitativo – ha spiegato l'assessore agli affari generali e personale Matteo Pezza rispondendo per conto del collega Rodolfo Faldini che si occupa di servizi civici, ma era assente per motivi di salute - gli esercizi commerciali non vengono accettati dal sistema informatico del Comune ".

